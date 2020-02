Probiotyki – dawkowanie oraz regulacje w świetle prawa żywnościowego

Rozwój badań umożliwił m.in. odkrycie mikroorganizmów tzw. specjalnego przeznaczenia, które można zaliczyć do tych samych rodzajów mikroorganizmów, co te inicjujące proces fermentacji. Ich funkcją jest pełnienie roli modulatora równowagi mikroflory jelit. Najkrótszą definicją probiotyku może być następujący opis: żywe organizmy wpływające w korzystny sposób na zdrowie gospodarza.

- Pozytywny wpływ działania probiotyków na człowieka został potwierdzony przez międzynarodową organizację ISAPP (International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics) – informuje Wojciech Cichocki z Kaczmarek Komponenty – Trwają badania od czego zależy to korzystne działanie. Najpoważniejsze hipotezy mówią o powiązaniu z rodzajem matrycy żywności lub żywych organizmów czy też kombinacji obu tych czynników. Istotne, że żywności fermentowanej w sposób tradycyjny nie można traktować jako probiotyk, ze względu na występujące w niej różne ilości zmiennych w czasie gatunków. Aby żywność z dodatkiem probiotyków można było uznać za probiotyczną, co więcej - za bezpieczną, jej skład ilościowy i gatunkowy powinien zostać dokładnie poznany i zadeklarowany – precyzuje Cichocki.

Mikroogranizmy probiotyczne, które mają największe znaczenie dla funkcjonowania mikrobiomu jelitowego należą do rodzajów Lactobacillus, Lactococcus, Strepctococcus Bifidobacterium i Saccharomyces. Produkując suplementy diety lub żywność, do której endogennie dodane zostały kolonie mikroorganizmów, należy być świadomym w jaki sposób regulowane jest opisane działanie w prawie Unii Europejskiej. Przy wprowadzaniu nowej żywności na rynek europejski należy zapoznać się z Rozporządzeniami (WE) nr 258/97 oraz 2015/2283, które obejmują wszystkie produkty żywnościowe powstałe w wyniku procesu niestosowanego w produkcji żywności w Unii Europejskiej przed dniem 15 maja 1997 r. Trzeba również pamiętać, że wszystkie nowe produkty spożywcze należące do grupy „żywności składającej się z mikroorganizmów lub z nich wyprodukowane” muszą zawierać informacje na temat: weryfikacji tożsamości gatunku i szczepu zgodnie z międzynarodowo przyjętymi metodami; pochodzenia mikroorganizmu a także, jeśli to możliwe, złożenie szczepu w kolekcji kultury z numerem dostępu. (W ten sposób powstają swego rodzaju biblioteki, które są zabezpieczeniem i mogą służyć jako monitoring, ale też są pomocne w przypadku wystąpienia zagrożenia biologicznego.)