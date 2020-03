Rolnictwo się starzeje

Koronawirus może chwilowo zakłócić dostawy produktów mlecznych do Chin

Coraz trudniej namówić młodych ludzi do przejmowania gospodarstw rolnych. Dlatego organizacje farmerskie skupione w Copa-Cogeca chcą, aby opracować rekomendacje jak zachęcać młodych rolników do pracy na roli. Wprawdzie w Polsce udział młodych rolników prowadzących gospodarstwa jest prawie dwukrotnie większy niż w krajach Europy Zachodniej, ale wbrew pozorom jest to także problem.

- W Federacji robiliśmy badania, które wykazały, że średnia wieku jest powyżej 40 lat więc nawet ci, którzy przejmują gospodarstwa nie są w stanie skorzystać z pomocy w ramach programu Młodego Rolnika – skomentowała Dorota Śmigielska z PFHBMiPM.

W Brukseli odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca "Mleko i produkty mleczne". Z Polski udział w spotkaniu wzięła delegowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych Dorota Śmigielska - analityk rynku mleka w Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka, wiceprzewodnicząca Grupy Roboczej Copa-Cogeca "Mleko i produkty mleczne".