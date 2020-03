Rynki wschodzące coraz ważniejsze w eksporcie produktów mleczarskich z UE

- Wartość sprzedaży tych produktów do największego ich odbiorcy z rynku unijnego – Chin – zwiększyła się o 287 mln EUR (o 24%) do 1,46 mld EUR, co stanowiło 12,7% wartości eksportu ogółem. Również w odniesieniu do drugiego rynku zbytu – Stanów Zjednoczonych, sprzedaż wzrosła o 134 mln EUR (o 12%) do 1,24 mld EUR. Na kolejnych miejscach pod względem przyrostu wartości znalazły się Egipt i Filipiny. Wartość eksportu do Egiptu wzrosła o 85 mln EUR (o 48%) do 261 mln EUR a do Filipin o 77 mln EUR (o 47%) do 241 mln EUR, co pokazuje, że rynki wschodzące nabierają dla unijnego eksportu coraz większego znaczenia - informuje analityk.

Najbardziej dynamiczny wzrost eksportu z UE odnotowano w przypadku masła i pozostałych tłuszczów mlecznych - o 21,6% do 1,14 mld EUR.

- Przez większą część roku unijne masło było konkurencyjne cenowo w porównaniu z masłem z Nowej Zelandii. W konsekwencji z UE, w 2019 r., wyeksportowano 214 tys. t masła i pozostałych tłuszczów mlecznych czyli o 35% więcej niż w 2018 r - wskazuje ekspert.

Wyrzykowski zwraca uwagę, że w 2019 r. wartość eksportu proszków mlecznych ze Wspólnoty zwiększyła się o 17,4% do 3,54 mld EUR, co stanowiło ponad 30% łącznej wartości sprzedaży produktów mleczarskich na rynki pozaunijne.

- Zwiększony popyt eksportowy z regionu Azji Południowo-Wschodniej skutkował większą, o 18%, sprzedażą odtłuszczonego mleka w proszku, która osiągnęła 915 tys. t (najwięcej w historii). W konsekwencji większego popytu, cena OMP między grudniem 2018 a grudniem 2019 r. wzrosła o 46%. Z kolei eksport pełnego mleka w proszku zmniejsza się od trzech lat, w 2019 r. wyniósł 297 tys. t i był o 11% mniejszy niż przed rokiem - dodaje.

Czwarty rok z rzędu wzrasta wolumen eksportu serów i twarogów. W 2019 r. wyniósł 879,7 tys. t i był o 5,7% większy w 2018 r. i o 22,4% większy niż w 2015 r. Wartość eksportu tych produktów w 2019 r. zwiększyła się o 8,3% do 4,35 mld EUR, co stanowiło 37,6% wartości sprzedaży produktów mleczarskich z UE.

- Największym, wśród krajów UE, eksporterem produktów mleczarskich była Francja. W 2019 r. wartość eksportu z tego kraju przekroczyła 2,0 mld EUR i była o 8,2% większa niż w 2018 r., stanowiąc 17% całkowitej wartości eksportu z UE. Francja przeskoczyła Niderlandy, z których eksport również wzrósł, ale w tempie 2-proc., do niespełna 2 mld EUR. Wartość eksportu z Niemiec wyniosła natomiast 1,56 mld EUR i była o 18% większa niż w 2018 r. Eksport na rynki trzecie jest dość silnie skoncentrowany. Wartość sprzedaży pozaunijnej z tych trzech krajów stanowiła blisko połowę całkowitej wartości produktów mleczarskich z UE - podsumowuje analityk.