Serenadowy kącik zabaw w słupskim szpitalu

Zaangażowanie internautów, którzy licznie oddawali głosy w akcji Serenada dla dzieci oraz mieszkańców Słupska i okolic, pomoc lokalnych mediów w komunikacji, a także wsparcie szefowej kuchni Ewy Maliki Szyc-Juchnowicz, spowodowały, że szpital zdobył ponad 11 tysięcy głosów.

- Cieszymy się, że Spółdzielnia Mleczarska Spomlek, która produkuje ser Serenada wpadła na genialny pomysł, aby tym najmniejszym pacjentom, którzy trafiają do szpitali, umilić czas pobytu. Dziękujemy za przekazany nam prezent, który od razu spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci. Mam nadzieję, że ten kolorowy kącik oderwie naszych małych pacjentów i odwróci ich uwagę od przykrych spraw związanych z diagnostyką i leczeniem. Serenadowy kącik to nie tylko dar dla szpitala, ale także dla dzieci i ich rodziców, którzy dzięki niemu mogą choć na chwilę zapomnieć o stresie związanym z wizytą - podkreślał Andrzej Sapiński, prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Nowy kącik zabaw w słupskim szpitalu został otwarty w piątek, 21 lutego. Akcję Serenada dla dzieci w województwach pomorskim, zachodnio-pomorskim i kujawsko-pomorskim wspierała znana i lubiana szefowa kuchni, właścicielka restauracji MALIKA, Ewa Malika Szyc-Juchnowicz. Jako jedna z pięciu ambasadorek akcji w zachęcała do zgłaszania placówek medycznych, a następnie motywowała społeczność lokalną do głosowania na wybrane lokalizacje. Tym sposobem, głosami internautów, kącik trafił do szpitala w Słupsku.

- Urządzanie Serenadowego kącika zabaw w Słupsku dało mi wiele radości. Radość z widoku małych pacjentów, którzy świetnie się bawili na świetlicy oddziału pediatrycznego oraz radość z wielkiego zaangażowania personelu szpitala oraz rodziców dzieci. Z ogromną przyjemnością otwieramy kolejne kąciki, które zwyciężyły w naszej akcji i widzimy, jak ważną częścią placówki zdrowia stają się one - mówi Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.