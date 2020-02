Skup mleka rośnie. Polska zwiększa udział w unijnych dostawach mleka

Wpływ na niską dynamikę produkcji mleka w Unii Europejskiej miała przede wszystkim sytuacja u jej największych producentów. W pierwszych jedenastu miesiącach 2019 r. dostawy mleka w Niemczech były o 67 tys. t mniejsze niż w analogicznym okresie 2018 r. We Francji spadek dostaw w tym okresie wyniósł 63 tys. t. Mniejszy wolumen dostaw odnotowano również w Holandii – o 134 tys. t. Największy wzrost zaobserwowano natomiast na Wyspach. W Irlandii dostawy mleka zwiększyły się o 436 tys. t a w Wielkiej Brytanii o 259 tys. t. W analizowanym okresie Polska była na trzecim miejscu pod względem największego przyrostu dostaw surowca do mleczarni (o 211 tys. t).

Należy zauważyć, że również w dłużej perspektywie czasowej - w ostatnich pięciu latach - Polska była drugim, po Irlandii, krajem, w którym dostawy mleka do mleczarni wzrosły najbardziej. W okresie od grudnia 2018 r. do listopada 2019 r. w Polsce skupiono o 1,5 mln t mleka więcej niż w okresie od grudnia 2013 r. do listopada 2014 r. Wolumen ten odpowiadał za 16% całkowitego przyrostu dostaw mleka w Unii Europejskiej w tym okresie. Natomiast w Irlandii, w okresie ostatnich pięciu lat skup zwiększył o 42%, czyli o 2,4 mln t (25% całkowitego przyrostu w UE). Tym samym udział mleka z Polski w unijnym wolumenie dostaw do mleczarni zwiększył się w tym okresie z 7,1 do 7,7%, a Irlandii z 3,9% do 5,2%. Polska wyprzedziła Włochy i stała się piątym największym dostawcą mleka we Wspólnocie.

W 2019 r. w Polsce więcej surowca kierowano na przetwórstwo masła. Według danych GUS jego produkcja w dużych zakładach zwiększyła się o 3,2% do 228 tys. t. Podobną tendencję obserwowano również w innych krajach Wspólnoty i tym samym produkcja masła w UE w pierwszych jedenastu miesiącach 2019 r. była o 2,9% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Warto też zauważyć, że w IV kw. 2019 r. produkcja masła w Polsce była aż o 7,4% większa niż przed rokiem.

W Polsce zwiększyła się również produkcja serów – dojrzewających o 0,6% do 346 tys. t, mimo, że ich eksport w pierwszych jedenastu miesiącach był o blisko 10% mniejszy niż w analogicznym okresie 2018 r. Popyt eksportowy sprzyjał natomiast produkcji serów świeżych, która w 2019 r. zwiększyła się o 1,9% do 471 tys. t.

Nieznacznie mniejsza (o 0,3%), niż w 2018 r., była produkcja proszków mlecznych (wyniosła 194 tys. t), w tym w czwartym kwartale 2019 r., w relacji rocznej, spadek wyniósł 2,8%.