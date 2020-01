Spomlek: Rosną nasze potrzeby inwestycyjne

Prezes Spomleku: Kluczem do innowacyjności żywności muszą być rzetelne badania (wideo)

Zaznacza, iż działania spółdzielni ukierunkowane są na ciągły rozwój zakładu w zakresie efektywności energetycznej, zwiększanie mocy przerobowych czy umożliwienie produkcji innych, bardziej zaawansowanych produktów.

- W 2019 roku na rzecz ochrony środowiska ograniczyliśmy emisję gazów i pyłów wprowadzanych do środowiska, poprawiliśmy efektywność energetyczną w zakładach, redukcję zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych oraz zredukowaliśmy grubość folii w opakowaniach. Jednak potrzeby inwestycje w tym zakresie są znacznie większe i w miarę możliwości będą realizowane – mówi prezes Bajko.

W tym roku planowane jest zrobienie trigeneracji - nowoczesnego, ekologicznego systemu, który wytwarza energię elektryczną, mechaniczną, ciepło oraz chłód. System, który ma znacząco wpłynąć na oszczędności w firmie. Dodatkowo planowana jest inwestycja w zakładzie w Radzyniu, która da pełny odzysk ciepła z procesów technologicznych na warzelni. W tym roku zakończą się również modernizacje oczyszczalni ścieków w Radzyniu Podlaskim i Chojnicach. Inwestycje w pełni finansowane przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek, które w szerokim zakresie realizują społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez szereg działań prośrodowiskowych.

- Dążymy do unowocześnienia zakładu w nowe maszyny, instalacje, żeby produkt końcowy spełniał oczekiwania naszych konsumentów. Dodatkowe inwestycje prowadzone są w celu możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych zakładów, a jest to ważne w kontekście rosnącego rynku zbytu i siły marek naszej mleczarni. Wiodąca w produkcji serów żółtych mleczarnia potrzebuje nowych, wydajnych maszyn do produkcji i pakowania – wymienia prezes Spomleku.

Podkreśla, że potrzeby inwestycyjne w zakładach firmy rosną razem z rosnącym zainteresowaniem na sery ze Spółdzielni. - W planach na najbliższe lata jest modernizacja i rozbudowa zakładu w Radzyniu Podlaskim włącznie z innowacyjnym parkiem maszynowym. Myślimy o robotach na dziale konfekcjonowania sera. Zastąpienie pracy ludzkiej przez maszyny ma na celu zwiększenie wydajności i polepszenie jakości produktu oraz lepsze zarządzanie produkcją przez planowanie produkcji. Coraz trudniej o pracowników, a praca staje się coraz droższa. Myśląc o przyszłości zakładu i planując jego rozwój musimy stawiać na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania, które prowadzą nas do celu – puentuje Edward Bajko.