Stan realizacji projektu pilotażowego etykietowania produktów mlecznych w Rosji

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, termin wprowadzenia obowiązkowego etykietowania produktów mlecznych miał zostać określony na podstawie rezultatów projektu pilotażowego. Jednak rozporządzenie rządu RU nr 2647- r z dn. 8.11.2019 r. określiło datę wprowadzenia obowiązkowego etykietowania na dn. 1.06.2020r. oraz wyznaczyło termin, do którego będzie możliwy obrót produktami mlecznymi nieoznaczonymi etykietami, do dn. 1.12.2020r. Oznacza to, że data wprowadzania obowiązkowego etykietowania została określona przed zakończeniem projektu pilotażowego. Termin przeprowadzenia projektu pilotażowego dotyczącego etykietowania produktów mlecznych określiło rozporządzenie rządu RU z 29.06.2019r. nr. 836. Projekt miał być realizowany od dn. 15.07.2019r. do dn. 29.02.2020r., jednak w dniu 21.01.2020r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu RU zaproponowało przedłużenie projektu pilotażowego o 3 miesiące tj. do 31.05.2020r.

W dniu 30.01.2020r. w Ministerstwie Rolnictwa RU, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli federalnych organów władzy wykonawczej, biznesu i organizacji branżowych, w celu omówienia postępów projektu pilotażowego. Jednym z tematów spotkania była dyskusja na temat integracji systemu etykietowania z system śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego „Mercury” (system „Mercury” to jeden z systemów Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego – Rossielchoznadozru; system ten ma być stosowany na pierwszym etapie wytwarzania produktów mlecznych, tj. do śledzenia przemieszczania surowca od farm do producenta; etykietowanie ma obowiązywać na etapie od producenta do konsumenta).

Podczas spotkania przedstawiciel operatora systemu etykietowania CRPT stwierdził, że w przypadku produktów mlecznych możliwe są trzy sposoby etykietowania:

· drukowanie kodów w firmie typograficznej, w której przedsiębiorstwo zamawia opakowania,

· naklejanie etykietek na gotowe produkty,

· druk kodów na linii produkcyjnej w fabryce.

CRPT szacuje, że 70% producentów skorzysta z usług firm topograficznych, 30% wybierze sposób z naklejaniem etykietek. Żaden z tych sposobów nie wymaga zmiany wyposażenia linii. Według operatora systemu zaproponowane sposoby w porównaniu ze zmianą wyposażenia linii są „tanie z punktu widzenia inwestycyjnego i prostsze z punktu widzenia operacyjnego”.

Decyzje w sprawie etykietowania produktów mlecznych mogą zapaść podczas kolejnego spotkania w Ministerstwie Rolnictwa RU, które planowane jest pod koniec lutego br. czyli w okresie, kiedy, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, ma zakończyć się obecnie prowadzony projekt pilotażowy.