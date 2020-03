Trwa kampania Mam kota na punkcie mleka

Do udziału w programie "Mamy kota na punkcie mleka" mogą się zgłaszać placówki oświatowe z całego kraju. Wystarczy wypełnić deklarację, która znajduje się na stronie www.kochammleko.pl i wysłać ją drogą elektroniczną na adres promocja@izbamleka.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7 lok. 23, 15-213 Białystok. Choć zgłoszenia do programu można przysyłać przez cały rok, warto się pospieszyć, gdyż ilość materiałów, które trafią do uczniów jest ograniczona. O tym kto je otrzyma w pierwszej kolejności, decyduje właśnie kolejność zgłoszeń.

Program "Mamy kota na punkcie mleka", który również w tym roku został objęty patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ma na celu kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz poszerzanie wiedzy na temat mleka i produktów mlecznych. Skierowany jest to dzieci w wieku 6 - 10 lat (w tym okresie kształtowane są nawyki żywieniowe). Jeśli teraz dzieci zdobędą wiedzę na temat właściwego odżywiania i roli produktów mlecznych, będą sięgać po nie także w dorosłym życiu. Wiedza przekazywana jest uczniom w sposób atrakcyjny, dbają o to bohaterowie akcji - Kot Mleczysław oraz Mleczna Kita. Dzieci mogą brać udział w konkursach, organizowane są spotkania w szkołach, dzięki którym uczniowie z pewnością zapamiętają, że mleko zawiera m.in. łatwo przyswajalne białko, witaminy A, D, E, K oraz z grupy B, a także składniki mineralne – odpowiedzialny za mocne kości i zęby wapń, pomagający w koncentracji magnez oraz potas. Nauczyciele mogą skorzystać z aplikacji, na której zamieszczane są materiały umożliwiające przeprowadzenie ciekawych mlecznych zajęć. A już wkrótce na stronie internetowej programu ukaże się gra komputerowa.