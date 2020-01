Upada kolejna mleczarnia. Zakład mleczarski jest wystawiony na sprzedaż

- Sytuacja spółdzielni jest bardzo zła. Zakład i cała nieruchomość została wystawiona na sprzedaż. Bardzo mi zależy, aby ktoś go kupił i kontynuował produkcję wyrobów mleczarskich, bo firma ma bardzo długą i piękną tradycję. Spółdzielnia działa nieprzerwanie do 1903 roku – powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl Jadwiga Antas, likwidator Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Jak mówi, wartość nieruchomości została wyceniona na 4,2 mln złotych. - Mimo tego jesteśmy gotowi sprzedać firmę za znacznie mniejszą kwotę. Suma 1,3 miliona pozwoliłaby nam na spłatę długów – mówi Jadwiga Antas.

W tej chwili Spółdzielnia nadal prowadzi skup mleka i produkuje. Co drugi dzień firma skupuje 16 tysięcy litrów mleka, chociaż moce produkcyjne ma znacznie większe – dziennie może przerobić 30 tysięcy litrów. - Od pierwszego stycznia br. wszyscy pracownicy – 44 osoby – otrzymały trzymiesięczne wypowiedzenie. Zatem do końca marca spółdzielnia będzie funkcjonować. Jeśli nie znajdziemy kupca, to po tym terminie zakład zostanie zamknięty i zlikwidowany – dodaje likwidator.

Kłopoty spółdzielni zaczęły się w ubiegłym roku. Jak mówi Jadwiga Antas, wiele rzeczy jest wykonywane ręcznie, produkty nie zawierają konserwantów, co pozwoliło firmie uzyskać liczne certyfikaty, ale sprawia, że koszty są wysokie. - Tym czasem na rynku dominuje presja cenowa, której nie spółdzielnia nie mogła sprostać.

Jak podkreśla Likwidator Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Wodzisławiu, nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, pełną infrastrukturę techniczną, aktualne zezwolenia i koncesje. Posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników i dostawców mleka, oraz sieć odbiorców produktów mlecznych, w tym np. szpitale. - Spółdzielnia działa nieprzerwanie do 1903 roku.

Spółdzielnia produkuje doskonałe produkty galanteryjne