Wiceprezes OSM Piątnica: na rynku najsilniejszy jest trend prozdrowotny

Jak tłumaczy Łukasz Kalinowski, wyraża się on z jednej strony w sposobie, w jaki komponujemy posiłki i wybieramy składniki, z drugiej zaś dotyczy on składu produktów, zawartości cukrów czy super foods. Ten kierunek silnie wiąże się też z czystymi etykietami, krótkim i przejrzystym składem – obecnie konsumenci cenią sobie naturalność i lokalność, a taka etykieta jest dla nich tego najlepszym potwierdzeniem. Z tego względu m.in. tak dużą popularnością cieszy się ruch slow food czy powrót do samodzielnego przygotowywania posiłków w domu na podstawie receptur naszych mam czy babć.

- Konsumenci coraz częściej sprawdzają także pochodzenie produktów i wybierają te od lokalnych dostawców i producentów, które wytwarzane są z poszanowaniem tradycyjnych metod i receptur. Ten wybór jest dla nich gwarancją smaku oraz jakości – zwraca uwagę Łukasz Kalinowski.

Dodatkowo zauważa, że z drugiej zaś strony obserwujemy trend zmierzający do uzyskania większej wygody oraz cieszenia się przyjemnością smaków. Konsumenci są coraz bardziej mobilni, dlatego poszukują produktów w stylu one the go, które mogą ze sobą zabrać i w dowolnej chwili zaspokoić głód. - Naszej uwadze nie może umknąć także potrzeba konsumentów próbowania nowych smaków i sprawiania sobie małych przyjemności, stąd poszukują nieco bardziej deserowych smaków, które stanowią smaczną alternatywę dla słodkich przekąsek. W tym przypadku doceniają oryginalne połączenia, które pozwalają im doświadczać nowych smaków – dodaje.

