Zainteresowanie Standardem Bez GMO stale wzrasta

Standard PIM „Bez GMO” jest pierwszym tak kompleksowym, krajowym zbiorem zasad określającym wymagania w obszarze znakowania produktów wolnych od GMO, definiującym również wymagania dla zakładu mleczarskiego czy gospodarstwa. Standard uwzględnia cały zakres wymagań dla wielu poziomów łańcucha żywnościowego i paszowego (produkcja, handel, transport, magazynowanie). Standard bierze pod uwagę krajowe oraz branżowe wymagania, co powoduje, że jest podzielony na moduły, które są dopasowane do specyfiki działalności danego uczestnika. Jego przewagę stanowi to, że wraz z kolejnymi katalogami wymagań standard obejmie cały łańcuch wytwarzania produktów mleczarskich. Ponadto Standard PIM „Bez GMO” ma na celu zapewnić należytą staranność w obowiązku spełniania wymagań ustawy o znakowaniu „bez GMO”.

Należy pamiętać, iż producenci mają obowiązek zamieszczać informacje jeśli produkt zawiera przynajmniej 0,9% składników zmodyfikowanych genetycznie. Oznakowanie produktów „Bez GMO”, które znacznie różnią się od ich konwencjonalnych odpowiedników, pomaga ostrzegać konsumentów o różnicach w zakresie ich alergenności, wartości odżywczej i toksyczności. Takie podejście do oznakowania odpowiada na podstawowe obawy większości konsumentów, a tym samym chroni zdrowie publiczne przed potencjalnym ryzykiem.