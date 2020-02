Zespół Doradców Naukowych EDA dyskutuje znaczenie mleczarstwa w nowym Zielonym Ładzie UE

Było to dobrą okazją dla członków EDA do dyskusji pt. krytyczna rola produktów mleczarskich w zrównoważonych i zdrowych dietach, zwłaszcza w kontekście strategii ‘od pola do stołu’, która będzie nakierowana na promocję zdrowych i zrównoważonych diet.

EDA jest zwolennikiem prowadzenia tych ważnych dyskusji z Parlamentem Europejskim przy okazji nadchodzących rozmów okrągłego stołu asystentów MEPs ‘Mleczarstwo, Żywienie & Zdrowie’ pod nowym patronatem MEP Alexandra Bernhubera.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.