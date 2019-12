Zott likwiduje zakład w Głogowie

- Zgodnie z przyjętym planem do końca kwietnia zakład pracuje na obecnych zasadach i przy pełnym obciążeniu. W maju 2020 część produkcji zostanie przeniesiona do zakładów w Opolu i Mertingen, a pozostała część – w październiku – mówi dr Małgorzata Bogdan, rzecznik prasowy Zott Polska.

Nadmienia, iż nadrzędnym celem Zarządu jest znalezienie nowego inwestora i zagwarantowanie miejsc pracy dla obecnej załogi. - Aktualnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi. W przypadku braku powodzenia tego zadania przewidziane jest zamknięcie zakładu, co z kolei, ku naszemu ubolewaniu, będzie wiązało się ze zwolnieniami. Pracownicy zostaną objęci wsparciem finansowym wynikającym z mocy prawa oraz dodatkowo ze strony Zarządu Grupy Zott, a osoby gotowe do relokacji do Opola zachowają miejsce pracy – mówi Małgorzata Bogdan.

Zakład w Głogowie pod Toruniem, wszedł w skład Grupy Zott w 2012 roku, wraz z przejęciem w 2012 roku firmy Bacha, do której wcześniej należał.

To nie pierwszy zakład zamknięty przez Zott Polska. 30 października 2015 roku, trzy lata po przejęciu Spółdzielni Mleczarskiej w Raciborzu firma Zott Polska zamknęła zakład w Raciborzu, gdzie produkowany był tradycyjny polski twaróg.

Zott Polska Sp. z o.o. od ponad dwudziestu pięciu lat jest obecny na polskim rynku. Zott posiada w swojej ofercie jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku przetworów mlecznych, takie jak Jogobella, Monte, Zottarella czy Primo.