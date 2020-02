CEO Grupy Mokate: stawiamy na rozwój działalności międzynarodowej i wzrost organiczny

Adam Mokrysz w wywiadzie dla portalu podsumował miniony rok dla grupy Mokate.

– Poprzeczka w Mokate jest stawiana coraz wyżej. W wielu obszarach osiągnęliśmy kolejne etapy rozwoju. Przede wszystkim kolejny raz poprawiliśmy wyniki w sprzedaży eksportowej. Otworzyliśmy spółki w RPA i Wielkiej Brytanii w oparciu o własne struktury marketingowe i sprzedażowe. Wprowadzamy innowacyjne i markowe produkty, które z powodzeniem budują pozycję Mokate w kraju i zagranicą. Utrzymaliśmy lub umocniliśmy nasze pozycje w poszczególnych segmentach rynku spożywczego. Poszerzyliśmy też portfolio o kolejne pozycje asortymentowe w zakresie produktów instant, herbat i kaw ziarnistych Mokate. Kluczową rolę odgrywały inwestycje w nowoczesną linię do aglomeryzacji i unowocześnienie parków maszynowych we wszystkich naszych zakładach. Wierzę, że 2020 rok będzie dla Grupy Mokate co najmniej tak samo udany, jak ten mijający. A będzie to szczególny rok, bo obchodzić będziemy jubileusz 30-lecia Mokate – ocenił.

Prezes Grupy Mokate przedstawił również plany Mokate 2020 rok.

– Zawsze mierzymy wysoko. Zarówno w 2020 roku, jak i w kolejnych latach plany Mokate to dalszy intensywny rozwój działalności międzynarodowej oraz wzrost organiczny. Chcemy również zrealizować projekt akwizycyjny, by zanotować wyraźny, skokowy wzrost skali biznesu. Mówimy, że nasze marki to nasze dzieci – Mokate, LOYD, Minutka, Babcia Jagoda, NYCofee, Marilla, Alpino i Mokate Ingredients. I chcemy, by te dzieci (nasze marki) były coraz silniejsze i lepiej rozpoznawalne. By produkty smakowały naszym klientom, a zasięg geograficzny sprzedaży Mokate cały czas poszerzał się. To wszystko jest naturalną konsekwencją naszego rozwoju – wyjaśnił Adam Mokrysz.

