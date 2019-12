Coca-Cola rezygnuje w Europie ze zbiorczych opakowań foliowych na puszki

Ten krok jest pierwszym takim działaniem w branży gotowych do spożycia napojów bezalkoholowych (NARTD). Podkreśla zaangażowanie systemu Coca-Cola w tworzenie pionierskich opakowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju w zakresie recyklingu i wspiera globalną ambicję firmy, jaką jest „Świat bez Odpadów”.

Wprowadzenie na rynek papierowego opakowania jest efektem współpracy spółek Coca-Cola z firmą Graphic Packaging International (która jest twórcą technologii KeelClip™). Nowy rodzaj opakowania zbiorczego nie tylko zastępuje folię wykorzystywaną przy puszkach, ale także umożliwia zużycie mniejszej ilości papieru/tektury.

W ramach inicjatywy Coca-Cola HBC przestanie używać folii termokurczliwej do wszystkich opakowań zbiorczych puszek na wszystkich rynkach Unii Europejskiej do końca 2021 roku. W nową technologię KeelClip™ firma zainwestuje łącznie 15 mln euro. Coca-Cola HBC rozpocznie jej wprowadzanie na początku przyszłego roku od Irlandii i Polski, następnie proces ten zostanie wdrożony w Austrii, Włoszech, Szwajcarii i Rumunii w dalszej części 2020 roku. Technologia KeelClip™ zostanie wprowadzona na wszystkich rynkach Coca-Cola HBC w Unii Europejskiej do końca 2021 roku. Pozwoli ona rocznie zaoszczędzić 2 tys. ton plastiku i 3 tys. ton CO2. Technologia KeelClip™ będzie stosowana we wszystkich opakowaniach zawierających do ośmiu puszek. Wielopaki obejmujące więcej puszek, będą pakowane w kartonowe pudła.

W październiku br. rozlewnia Coca-Cola European Partners zobowiązała się do usunięcia wszystkich niepotrzebnych lub trudnych w recyklingu tworzyw sztucznych ze swojego portfolio, co rocznie pozwoli ograniczyć zużycie pierwotnego plastiku o ponad 11 tys. ton w krajach, w których prowadzi działalność. Firma wprowadzi KeelClip™ na początku przyszłego roku w Holandii, a następnie na kolejnych rynkach. W tym celu zainwestuje 14 mln euro, by w swojej fabryce w Dongen w Holandii zainstalować nową linię puszek i maszynę do pakowania z użyciem technologii KeelClip™.

– KeelClip™ to nasza najnowsza inwestycja w innowacyjne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju opakowania. W tym roku wprowadziliśmy cztery marki wody w butelkach PET pochodzących w 100 proc. z recyklingu, zwiększamy też użycie PET z recyklingu w produkcji i ograniczamy wagę coraz większej liczby opakowań produktów z naszego portfolio. Wprowadzenie technologii KeelClip™ to kolejny dowód na nasze zaangażowanie w tworzenie ‘Świata bez Odpadów – powiedział Marcel Martin, Group Supply Chain Director w Coca-Cola HBC.

– KeelClip™ sprawdza się w wielopakach o różnych średnicach i wysokościach. Oznacza to, że możemy zapewnić bezpieczne i efektywne pakowanie bez potrzeby używania wtórnego plastiku. Kiedy firmy takie jak Coca-Cola HBC i Coca-Cola European Partners inwestują w tego typu technologie, możemy zmienić sposób pakowania towarów i wyznaczyć w branży kierunek dalszego wprowadzania zmian – mówi Steve Gould, new product development and marketing director, beverage division w Graphic Packaging International w Europie.