Coca-Cola z nowym dyrektorem ds. globalnego marketingu

W 2020 roku na emeryturę przejdą dwaj menedżerowie wyższego szczebla w Coca-Coli. To Francisco Crespo, starszy wiceprezes i dyrektor ds. wzrostu Francisco Crespo oraz Bernhard Goepelt, starszy wiceprezes i główny radca prawny.

Crespo został powołany na nowo utworzone stanowisko chief growth officera w maju 2017 roku. Koncentrował się na budowaniu globalnej społeczności w całej działalności firmy, co przyczyniło się do osiągnięcia nowych poziomów doskonałości we wprowadzaniu firmy na rynek. Crespo pozostanie w firmie do 30 czerwca 2020 roku pełniąc funkcję starszego doradcy strategicznego.

Goepelt, który pracuje w Coca-Coli od 1992 roku, przechodzi na emeryturę po ośmiu latach pełnienia funkcji radcy prawnego. Będzie koncentrował się na obowiązkach rodzinnych w swoich rodzinnych Niemczech. Pozostanie w firmie do lutego 2020 roku.

