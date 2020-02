Danone: Nie stworzyliśmy jeszcze skutecznej alternatywy dla plastiku

Inga Songin wskazuje, że w Danone panuje przekonanie, że opakowania nigdy nie powinny trać do środowiska.

- Powinny za to zostać wrzucone do odpowiedniego pojemnika i przekazane do recyklingu, by dzięki temu mogły zyskać kolejne życie. Zdefiniowaliśmy sobie bardzo jasny cel – materiały, z których

powstają nasze opakowania, muszą być w 100 procentach zdatne do recyklingu. Już dziś 98%

naszych materiałów opakowaniowych można ponownie wykorzystać. Również z roku na rok

zwiększamy procent materiałów opakowaniowych, które pochodzą z recyklingu. Dzięki temu

oszczędzamy zasoby naturalne oraz zwiększamy popyt na tego typu surowce w Polsce, co

pozytywnie kształtuje ten rynek - mówi.

Songin uważa, że korporacje powinny w pełni ponosić odpowiedzialność za problem

dotyczący odpadów w lasach i jeziorach.

- Jestem niezmiernie dumna, że spółki Danone wypełniają tę misję. Trzeba sobie uświadomić, że jest to odpowiedzialność wszystkich podmiotów biorących udział w procesie – rm, systemu i każdego z nas, kto z opakowań korzysta. Bo to cały system produkcji, zbiórki i segregacji opakowań musi działać sprawnie. Każdy konsument odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę, w momencie kiedy decyduje, gdzie wyrzuci opakowanie po użytym właśnie produkcie - mówi.

Więcej na Wirtualnemedia.pl