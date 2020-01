Ekonomiczny poniedziałek: Trwa debata nad opłatą cukrową

20 grudnia 2019 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczący tzw. „podatku cukrowego”, czyli dodatkowej opłaty nałożonej m.in. na napoje słodzone.

Jesteśmy otwarci na argumenty

- Wysłuchania publiczne to dość wyraźny sygnał, że poważnie traktujemy konsultacje w sprawie naszego projektu ustawy. To też wskazanie, że zależy nam na opinii partnerów z rynku. Jesteśmy otwarci na argumenty drugiej strony. Zależy nam na ograniczeniu spożycia cukru. Wiemy też, że i druga strona widzi potrzebę walki z tym negatywnym trendem. Uzmysławia to, że jest duże pole do porozumienia – mówił Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Projekt w wersji skierowanej do konsultacji zakładał nałożenie 70 lub 80 gr dodatkowej opłaty na napój słodzony i 20 gr w przeliczeniu na każdy litr napoju na napój z dodatkiem substancji o właściwościach aktywnych: kofeiny, tauryny lub guarany.

Zaproszenie na spotkanie trafiło m.in. do Polskiej Federacji Producentów Żywności, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego i do Rady Dialogu Społecznego.

Po konsultacjach ministerstwo zapowiedziało, że zmieni konstrukcję opłaty. Nowe rozwiązanie zakłada: część podstawową - 50 gr za każdy litr słodkiego napoju oraz część zmienną - 5 groszy za każdy dodatkowy gram cukru, przy przekroczeniu 5 gramów na 100 ml napoju. Opłata za substancje aktywne ma zaś wynieść 10 groszy za litr.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia tłumaczył, że zmiany zaproponowane w opłacie cukrowej to wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy sami zadeklarowali obniżanie zawartości cukru w swoich produktach.

Rośnie spożycie napojów słodzonych cukrem

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia w raporcie z 2019 r. pt. "Cukier, otyłość – konsekwencje

Przegląd literatury, szacunki dla Polski", w latach 2008-2017 o 6,1 kg wzrosła przeciętna ilość cukru spożywanego przez jednego mieszkańca Polski, mimo znacznego zmniejszenia spożycia cukru nieprzetworzonego, nabywanego bezpośrednio przez gospodarstwa domowe (spadło ono w tym czasie o 5,7 kg). Obserwowany wzrost wynika ze wzrostu konsumpcji cukru będącego składnikiem innych produktów spożywczych o blisko 11,8 kg.