Finałowe spotkanie z Ligą Kubusiowego Narciarza

Kubuś zimą zachęca do aktywnej zabawy! Zmagania Ligii Kubusiowego Narciarza to emocjonująca seria zawodów dla najmłodszych – po inauguracji na Skolnity Ski, mali sportowcy rywalizowali na Kurzej Górze, Czarnym Groniu i w ośrodku Kasina Ski. Nie zabrakło atrakcji i ogromnych emocji! Setki dzieci podjęły zdrową, zimową rywalizację z Kubusiem i walczyło o atrakcyjne nagrody.

Urozmaicone i profesjonalne slalomy zostały przygotowywane w ten sposób, by nie sprawić większych trudności zawodnikom w wieku od 4 do 14 lat. Poziom Ligi zawsze jest dopasowany do każdej z czterech grup wiekowych, a zawodom towarzyszą dodatkowe animacje. Zawodnicy i zawodniczki, którzy biorą udział w sportowej rywalizacji, otrzymują pakiet startowy i medal za uczestnictwo, a najlepsi są nagradzani m.in. całorocznymi karnetami na stoki narciarskie oraz upominkami od marki Kubuś.

Przed nami jeszcze jedna impreza Ligi Kubusiowego Narciarza. 22 lutego spotkamy się w Krynicy Zdroju (Słotwiny Arena), gdzie Kubuś zaprasza do zimowej rywalizacji także dzieci z niepełnosprawnościami.

Liga Kubusiowego Narciarza to element projektu „Rusz się z Kubusiem!”, w ramach którego marka jest obecna na wydarzeniach sportowych dla najmłodszych, niezależnie od pory roku.