FoodCare na FRSiH: współpraca z influencerami musi generować prawdziwy wpływ

– Mówi się o odejściu od reklam telewizyjnych, a one cały czas mają potencjał – powiedział Jakub Ogiński, dyrektor marketingu w FoodCare Sp. z o.o podczas debaty „Koniec ery NO NAME. Budowa marki więcej znaczy niż stworzenie produktu” w ramach XII Forum Rynku Spożywczego i Handlu.