Grupa Mokate współpracuje z Politechniką Śląską

Made in Poland. Wymiana doświadczeń z rynków zagranicznych (relacja + zdjęcia)

Porozumienie obejmuje kilka płaszczyzn współpracy. Mokate skorzysta z eksperckiej wiedzy naukowców uczelni, m.in. w zakresie wytyczania ścieżek dla działań produkcyjnych. Celem tej kooperacji jest intensyfikacja wydajności pracowników oraz linii produkcyjnych. Grupa Mokate skorzysta ponadto z programów edukacyjnych i stażowych obejmujących studentów Politechniki Śląskiej. Przewaga konkurencyjna firmy kryje się we wdrożeniu programów inspirowanych filozofią KAIZEN, a więc w dążeniu do doskonałości na wszystkich polach działania. Będzie to wartością dodaną, z której skorzystają studenci odbywających praktyki w siedzibie firmy.

Zarówno JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, jak i prezes Grupy Mokate dr Adam Mokrysz zwrócili uwagę na wspólne wartości, jakimi kierują się obydwa podmioty. Mocnymi aktywami uczelni i Ffrmy są ludzie, a działaniami prorozwojowymi – wzmacnianie pozycji międzynarodowej.

– Politechnika Śląska, będąc jednym z dziesięciorga laureatów konkursu na uczelnię badawczą, zdobyła ogromna szansę budowania silnej marki na arenie międzynarodowej. Jest to możliwe dzięki potencjałowi kadry badawczej oraz przemyślanej strategii rozwoju. Środowiska naukowe i gospodarcze powinny się w tym zakresie wspierać, wykorzystując wzajemnie unikalne doświadczenia w zagranicznej ekspansji. Kooperacja z sektorem gospodarczym stawia przed nami nowe wyzwania, które są inspiracją do indywidualnego rozwoju badaczy. Tworzymy dzięki temu stabilne podstawy do umacniania pozycji uczelni na świecie – powiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

– Grupa Mokate to jedna z największych polski spożywczych firm eksportowych w kraju, mogąca poszczycić się długoletnią historią i wielopokoleniową tradycją. Około 70 proc. naszych przychodów pochodzi z eksportu. Jesteśmy obecni w ponad 70 krajach świata na wszystkich kontynentach. Gromadzimy dzięki temu ogromny kapitał doświadczenia, które chcemy przekazać studentom Politechniki Śląskiej, zarówno podczas odbywania przez nich staży w siedzibach naszych fabryk, jak i także podczas studiów dualnych – dodał dr Adam Mokrysz, CEO Grupy Mokate.

Jednostkami odpowiedzialnymi za koordynowanie interdyscyplinarnych działań na linii nauka – biznes na Politechnice Śląskiej są Biuro Karier Studenckich oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii. Efektywna współpraca z otoczeniem gospodarczym obejmuje m.in. organizowanie praktyk i staży studenckich, pomoc w poszukiwaniu pracy, a także pośrednictwo we wskazywaniu uczelnianych ekspertów, którzy mogą odpowiedzieć na przyjmowane z zewnątrz zlecenia w zakresie badań i doradztwa dla firm.

Umowy podpisywane przez Politechnikę Śląską są również podstawą dla aktywizacji studentów, którzy tym samym otrzymują unikalną możliwość uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach. Przed pracodawcami otwierają się wówczas szerokie perspektywy, umożliwiające im zaangażowanie się w praktyczne aspekty kształcenia potencjalnych przyszłych pracowników. Szczególne znaczenie mają programy studiów dualnych, praktyk i staży, koordynowane z ramienia Biura Karier Studenckich.