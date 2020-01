Instanta wprowadza nową markę kawy – Mała Czarna (wywiad)

Portalspozywczy.pl: Na rynku kaw pojawiła się nowa marka Mała Czarna. Co dokładnie kryje się pod tym brandem i jakie będą nowe produkty?

Paulina Bucka, Brand Manager Instanta Polska: Mała Czarna obejmuje trzy kategorie: kawę ziarnistą, mieloną i rozpuszczalną. Kawa pochodzi z terenów, które uchodzą za serce światowego rynku kawy – kawa ziarnista z Brazylii, natomiast kawa mielona z Wietnamu. Od początku postawiliśmy sobie cel: odnaleźć wysokiej jakości uprawy, gdzie ziarna kawy rosną pod okiem najbardziej doświadczonych plantatorów. Cieszymy się z efektów naszej pracy, ponieważ Mała Czarna prezentuje wysoką jakość, szczególne walory smakowe oraz wyjątkowy aromat.

Na sklepowych półkach znajdziemy sporą ilość kaw od różnych producentów. Czym chcą się Państwo wyróżnić na tle konkurencji?

To co wyróżnia Małą Czarną, już na etapie produkcji, to tradycyjny, przybliżony do ręcznego proces wypalania ziarna w piecu bębnowym. Odchodzimy od nowoczesnych, przyspieszonych metod z wykorzystaniem pieców przelotowych, stawiając na sprawdzone techniki, najbardziej zbliżone do tradycyjnego, ręcznego wypalania ziaren kawowca. Nasze metody pozwalają nam tworzyć zróżnicowany produkt i uzyskać niepowtarzalne walory smakowe. Idąc dalej, identyfikacja wizualna produktu pozwala wyróżnić Małą Czarną na sklepowych półkach. Opakowania zostały zaprojektowane według najnowszych trendów, nadają spójności całemu portfolio marki, a czytelne oznaczenia poszczególnych wartości, takich jak intensywność kawy, okazują się być bardzo pomocne dla konsumenta. Wprowadzeniu nowych produktów na rynek będzie towarzyszyć kampania promocyjna w Internecie, która pozwoli zaznaczyć naszą obecność i wyróżnić produkty na rynku.

Wspomniała Pani o konsumencie. Do jakiego klienta skierowana jest Mała Czarna?

Kawa Mała Czarna posiada szerokie grono odbiorców, ponieważ wprowadzamy kawę w trzech różnych segmentach jednocześnie. Konsumenci każdego z tych rodzajów oczekują czegoś innego od kawy i zwracają uwagę na inne właściwości. Są to zarówno miłośnicy mocnej, wyrazistej kawy w typie Espresso, tradycyjnie parzonej kawy mielonej, jak i łagodniejszej kawy rozpuszczalnej w typie Crema, którą można spożywać również na zimno. Niemniej jednak Mała Czarna to także produkt dla osób otwartych na nowości, które nie zamykają się w jednej w kategorii, ale chcą odkrywać nowe smaki.