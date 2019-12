Kawa z ekspresu przelewowego może zmniejszać ryzyko cukrzycy typu II

View this post on Instagram

Szef Lotte Wedel: branża lodów rozwija się szybciej niż czekoladowa, nasze plany co do lodów są długookresowe Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Lotte Wedel, dla którego 2019 był rokiem mocniejszego debiutu w kategorii lodów, nie ukrywa, że plany firmy w też tej branży nie są hiperagresywne, ale są długookresowe. - Podchodzimy z pokorą do tego rynku (...) myślę jednak, że za parę lat będziemy już w zupełnie innej sytuacji (…) nie walka cenowa i nie ekstremalna dystrybucja, a jakość i obszar R&D to dla nas priorytet – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Herman. I dodaje, że branża lodowa w Polsce rozwija się dużo szybciej niż czekoladowa.