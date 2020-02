Komisja budżetu dyskutowała o skutkach finansowych opłaty cukrowej

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przypomniał, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów była w środę tematem obrad senackiej komisji zdrowia, która nie opowiedziała się ani za nią, ani przeciw niej (tyle samo głosów za przyjęciem, jak i odrzuceniem). W związku z równomiernym rozkładem głosów (4:4) na posiedzeniu Senatu sprawozdane będą dwa wnioski. Zarówno o jej przyjęcie, jak i odrzucenie. Zdaniem Cieszyńskiego taki rozkład pokazuje, że wzbudza ona wiele emocji.

Wiceminister, prezentując ustawę, omówił ją głównie pod kątem regulacji finansowych. Wyjaśnił pewien "miszmasz" pojęciowy, odwołując się do tego, że nie ma mowy o żadnym podatku, tylko o opłacie. "Tutaj nie mamy do czynienia z podatkiem, bo dla projektów podatkowych są zarezerwowane szczególne tryby. Tutaj wprowadzamy opłatę, której celem jest ograniczenie spożycia cukru. Jest ono nadmierne, więc zasadne jest stosowanie instrumentów także fiskalnych w celu ograniczenia tego spożycia" - powiedział.

Pomimo takich wyjaśnień, uczestniczący w posiedzeniu komisji budżetowej przedstawiciele producentów, przedsiębiorców, związków zwrócili uwagę na to, że jest to faktycznie podatek, bez względu na to, jak się to obciążenie nazywa. "Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to jeżeli krowę nazwiemy koniem, to nadal to będzie krowa. Dla przedsiębiorców to jest podatek" - upierał się Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności.

W podobnym tonie także wypowiedziała się Katarzyna Duda z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, twierdząc, że to "ukryty podatek". Jej zdaniem, gdyby faktycznie rządzącym zależało na zdrowiu konsumentów, to zwiększano by nakłady na ochronę zdrowia, zagwarantowano uczniom zbilansowane posiłki, wprowadzono niższe podatki VAT na produkty prozdrowotne. Wiceminister argumentował jednak, że "tutaj konstrukcja jest jednoznaczna. Mówimy o opłacie i zgodnie ze wszystkimi przepisami można ją wprowadzić od 1 lipca".

Wiceminister przypomniał, że opłaty zawarte w procedowanej regulacji dotyczą "dwóch komponentów" - napojów słodzonych oraz tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj napojów, to opłata dzieli się ma część zmienną i stała. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna).