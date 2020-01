Lavazza dołącza do "CEO Carbon Neutral Challenge", którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Wyzwanie zachęca przedsiębiorstwa do traktowania maksymalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, jako priorytetu w swoich działaniach, które zmierzać powinny do całkowitego ich wyeliminowania. Lavazza będzie przestrzegać "zasad przewodnich" określonych przez CEO Carbon Neutral Challenge.

Myślą przewodnią inicjatywy jest również zachęcenie przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu do inwestowania w skuteczne zarządzanie wszystkimi procesami w ich organizacjach, w celu zminimalizowania wpływu na środowisko. Kolejny krok to analiza pozostałych źródeł emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw i przekształcenie ich na rozwiązania naturalne, mające na względzie ochronę różnorodności biologicznej i światowego dziedzictwa leśnego, przyczyniając się tym samym bezpośrednio do łagodzenia zmian klimatu.

- Działania Lavazzy zmierzające do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych rozpoczęły się wiele lat temu. Jednak globalna ekspansja na światowych rynkach, na których stale rośnie popyt na kawę oraz pogłębianie się kryzysu klimatycznego zmuszają liderów branży do określenia na nowo zrównoważonego łańcucha wartości i zwiększenia wysiłków, aby jak najszybciej osiągnąć "neutralność węglową" w działalności przemysłowej i łańcuchu produkcyjnym - mówi Antonio Baravalle, dyrektor generalny Grupy Lavazza.

- Przyjmując zaproszenie Marco Bizzarriego, planujemy rozszerzyć nasze programy inwestycyjne i innowacyjne oraz działania organicznie. Pojedyncze inicjatywy nie wystarczą: mocno wierzymy w konieczność wspólnego wysiłku wszystkich graczy na rynku, niezależnie od wielkości i niezależnie od branży - dodaje.

W ostatnich latach Lavazza poważnie zaangażowała się w tworzenie gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z Agendą 2030, którą spółka podpisała w 2017 r., przestrzegając celów zrównoważonego rozwoju, które wyznaczają drogę dla jej działań w tym zakresie.

Lavazza zaadaptowała systemowe podejście do zrównoważonego rozwoju, a jej dążenie do „neutralności węglowej” obejmuje różne działania:

* szczegółową analizę i sprawozdawczość dotyczącą emisji bezpośrednich i pośrednich;

* projekty mające na celu zmniejszenie emisji (np. działania w zakresie efektywności energetycznej oraz korzystanie w 100% z odnawialnych źródeł energii w zakładach we Włoszech i Francji),