Lifeberry - soki przecierowe z borówki nowością na rynku

- Zaczęło się od przetłoczenia borówki na prasie, tak jak robią to producenci soków tłoczonych. Niestety, nie byłem z tego zadowolony, gdyż najlepsza część owocu, czyli skórka i miąższ zostały na taśmie. Wydajność 65 % soku czyli wody z owocu, 35% odpadu tzw wytłoków. Dla mnie to była porażka. W tym momencie zaczął się proces myślenia jak zrobić, aby cały owoc znalazł się w butelce? Pracowałem nad tą technologią dwa lata, aż osiągnąłem sukces. Soki Lifeberry są to soki przecierowe, które powstają z całych owoców, czyli skórka + miąższ. Soki Lifeberry zawierają 10 razy więcej błonnika niż soki tłoczone, zawierają więcej antocyjanów, witamin, gdyż przecierana jest cała skórka i miąższ w której to właśnie znajduje się najwięcej witamin i antocyjanów. Poddawane są lekkiej pasteryzacji, dzięki temu sok nie traci swoich pierwotnych wartości odżywczych i wydłuża się ich termin spożycia. Są to pierwsze takie soki w Polsce i na rynku europejskim. Właśnie tym różnimy się od innych soków - tłumaczy Arkadiusz Legucki, producent borówki i soków właściciel gospodarstwa LifeBerry.

Obecnie soki są dostępne na stronie internetowej www.lifeberry.pl i w sieciach handlowych Auchan, Carrefour i Eurocasch.

