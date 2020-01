Marka Kubuś z kolejną akcją Liga Kubusiowego Narciarza

Z Kubusiem znów bawią się setki dzieci z całej Polski! Zmagania Ligii Kubusiowego Narciarza zostały zainaugurowane 11 stycznia w Skolnitach, gdzie odbyły się pierwsze w tym roku zimowe zawody w ramach akcji „Rusz się z Kubusiem”. Były to wyjątkowe zawody, ponieważ udział w nich wzięły także dzieci z niepełnosprawnościami.

Urozmaicone i profesjonalne slalomy są przygotowywane w ten sposób, by nie sprawić większych trudności zawodnikom w wieku od 4 do 14 lat. Ich poziom został dopasowany do każdej z czterech grup wiekowych. Sportowy nastrój i aktywną zabawę urozmaicają dodatkowe animacje, a nad atmosferą czuwa sam Kubuś wraz z Pingwinem – maskotką stoków. Zawodnicy i zawodniczki, którzy wezmą udział w sportowej rywalizacji, otrzymają pakiet startowy i medal za uczestnictwo, a najlepsi – atrakcyjne nagrody, w tym całoroczne karnety na stoki narciarskie oraz upominki od marki Kubuś.

Przed nami kolejne pięć imprez Ligi Kubusiowego Narciarza. 18 stycznia zawody odbędą się w Kurzętniku (Kurza Góra), a następnie kolejno: 25 stycznia w Rzykach (Czarny Groń), 8 lutego – w Kasinie Wielkiej (Kasina SKI). Ostatnie zawody w tym sezonie odbędą się 22 lutego w Krynicy Zdroju (Słotwiny Arena), gdzie Kubuś ponownie zaprasza do zimowej rywalizacji także dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu „Rusz się z Kubusiem!” marka jest obecna na wydarzeniach sportowych dla najmłodszych, niezależnie od pory roku. Kubuś organizuje strefy aktywności m.in. podczas biegów, turniejów piłki ręcznej i tenisa ziemnego, latem jest obecny na plażach, a zimą – na stokach.

