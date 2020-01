MEN: Środki z opłaty cukrowej pomogą w przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci

Projekt nowelizacji ustawy w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów przewiduje nałożenie 70 lub 80 gr dodatkowej opłaty na napój słodzony i 20 gr w przeliczeniu na każdy litr napoju na napój z dodatkiem substancji o właściwościach aktywnych: kofeiny, tauryny lub guarany. Dodatkowe opłaty obejmą też tzw. małpki - za każdą sprzedaną butelkę alkoholu do 300 ml będzie nałożone 1 zł, oraz reklamę suplementów diety.

W ocenie skutków regulacji projektu zapisano, że łączne wpływy ze wszystkich opłat wyniosą ok. 3 mld zł (przy czym w tym roku - zważywszy, że przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia - będzie to mniej, 2,3 mld zł).

Z samej opłaty na napoje słodzone i energetyzujące wpływy mają wynieść 2,5 mld zł. Wedle przedstawionej we wtorek propozycji Ministerstwa Zdrowia, część wpływów z tej opłaty trafi na finansowanie Szkolnych Klubów Sportowych. W tym roku będzie to 50 mln zł, a w kolejnych latach po 100 mln zł.

Jak podkreślił minister edukacji, środki z opłaty cukrowej będą wsparciem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. "Propozycja Ministra Sportu, zaakceptowana przez Ministra Zdrowia, z moim pełnym poparciem to wzmocnienie działań na rzecz przeciwdziałania otyłości i nadwagi wśród dzieci. Dotyka ona już ponad 20 proc. uczniów, co stanowi istotny problem społeczny i zdrowotny, będący wyzwaniem nie tylko dla systemu edukacji. Tym bardziej warte pokreślenia jest to, że spore środki będą przeznaczone na zajęcia sportowe i promowanie aktywności fizycznej - powiedział Dariusz Piontkowski.