Natalia Kukulska zaśpiewa w tym roku świąteczną piosenkę Coca-Cola „Coraz bliżej Święta”

Wokalistka pracowała nad nową aranżacją utworu „Coraz bliżej Święta” razem z Archie Shevsky’m oraz Michałem Dąbrówką. W nagraniach uczestniczyli ponadto – Maciej Mąka (gitara elektryczna), Jan Dąbrówka (ksylofon) oraz Aleksandra Chaładaj i Julia Zarzecka (chórek). Premiera teledysku w reżyserii Martyny Iwańskiej już dziś na oficjalnym kanale YouTube Coca-Cola.

„Zrobienie nowej wersji tak znanego świątecznego utworu to wyzwanie, ale bardzo wdzięczne. Zależało mi, żeby całość wyszła naturalnie i bezpretensjonalnie. Osadzony, głęboki groove dodał nowoczesności, choć bazuje na ejtisowym, vintage'owym brzmieniu – do tego świąteczne z natury dźwięki ksylofonu złamane charakternymi syntezatorami analogowymi, gitara elektryczna oraz chórki i mamy potrawę pt.: „Coraz bliżej Święta”. Bardzo dziękuję wszystkim muzykom za przyprawienie jej swoim talentem. Mam nadzieję, że atmosfera tego utworu umili nam Święta” – mówi Natalia Kukulska.

Za koncepcję teledysku, nadzór kreatywny i produkcyjny oraz współpracę z Natalią Kukulską i zespołem odpowiada White Paper Agency.

Utwór „Wonderful Dream” wykonywany oryginalnie przez amerykańską wokalistkę Melanie Thornton, to nie tylko jedna z najbardziej znanych piosenek z reklam, ale też kultowy symbol oczekiwania na Gwiazdkę.Polska wersja przeboju, znana jako „Radość dzielenia” lub po prostu „Coraz bliżej Święta”, wprowadza nas w świąteczny nastrój już od 2006 roku.Do współczesnej tradycji przeszło już tworzenie jej kolejnych zaskakujących odsłon we współpracy z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej.Do tej pory mogliśmy usłyszeć wersję śpiewaną m.in. przez Kasię Kowalską, Margaret, Cleo, Katarzynę Nosowską, a nawet śląski zespół Oberschlesien grający industrial metal. Każda aranżacja podkreśla inny wydźwięk piosenki, a tym samym tworzy unikalny klimat utworu, bliski danemu artyście.

Teledysk stworzony we współpracy z Natalią Kukulską to element świątecznej kampanii Coca-Cola, prowadzonej pod hasłem „Poczuj magię Świąt”. W ramach tegorocznej promocji marka przygotowała również m.in.: świąteczne etykiety, dwa dedykowane spoty reklamowe, reklamy OOH, materiały POSM, loterię konsumencką oraz trasę ciężarówek, na którą wpływ mieli konsumenci, oddający głosy w konkursie internetowym. Do współpracy zostali zaproszeni także influencerzy i tiktokerzy.