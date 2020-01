Nespresso wprowadza nową serię kaw Ispirazione Italiana

Kawy Ispirazione Italiana dostępne są od 21 stycznia w butikach Nespresso. Można je zamówić także poprzez Centrum Obsługi Klienta, stronę nespresso oraz aplikację mobilną. Kolekcja wchodzi na stałe do oferty Nespresso.

Wprowadzenie kolekcji Ispirazione Italia do stałej oferty pozwoli wielu osobom zapoznać się z włoską kulturą picia kawy, a także umożliwi im odtworzenie smaku oraz aromatu napoju, jaki mieliby okazję poznać we włoskiej kawiarni.

Starannie dobrane mieszanki kaw, zainspirowane są włoskimi miastami, m.in. Palermo – z wyczuwalną nutą pikanterii, pełne północno-afrykańskich wpływów czy Rzym – z mocno intensywną głębią smaku, oddaje klimat włoskiej historii. Tym samym każda kawa w kolekcji ma swój wyjątkowy smak i aromat.

Ispirazione Italiana – ceny kaw:

· Ispirazione Napoli – sugerowana cena: 1,70 zł

· Ispirazione Venezia – sugerowana cena: 1,70 zł

· Ispirazione Ristretto Italiano – sugerowana cena: 1,70 zł

· Ispirazione Firenze Arpeggio – sugerowana cena: 1,70 zł

· Ispirazione Palermo Kazaar – sugerowana cena: 1,80 zł

· Ispirazione Roma – sugerowana cena: 1,70 zł

· Ispirazione Genova Livanto – sugerowana cena: 1,70 zł

Nowa Ispirazione Napoli:

Lokalny, głęboko zakorzeniony w historii ulic miasta, rytuał kawowy Neapolu był inspiracją do stworzenia tej mieszanki. Kawa powstała w wyniku autorskiej metody ciemnego palenia, przenosi stopień intensywności smaku na najwyższy poziom. Efektem dodania Robusty jest aksamitna, kremowa kawa o wyjątkowo gęstej konsystencji i przyjemnym gorzkim posmaku. Ispirazione Napoli to hołd dla umiejętności wypalania, którą wyróżnia się ta włoska stolica kawy.

Nowa Ispirazione Venezia:

Wenecja jako ogniwo, które spoiło Imperium Osmańskie z Europą Zachodnią, była miejscem spotkań różnych kultur, w czym pomocny okazał się import kaw i ich umiejętne palenie. Miasto na wodzie zainspirowało Nespresso do stworzenia delikatnej, zbalansowanej mieszanki, która karmelową nutą i gęstą konsystencją przekona do siebie każdego.

Ispirazione Ristretto Italiano:

Kropla wyśmienitego smaku i esencja włoskiej tradycji picia kawy. Inspirazione Ristretto Italiano to oryginalna mieszanka przeznaczona do przygotowania intensywnej kawy ristretto. Aby ją opracować Nespresso podzieliło proces wypalania ziaren. Długi czas palenia zastosowano, by uzyskać efekt cielistości kawy (tzw. body), natomiast krócej wypalano części ziarna odpowiedzialne za jasny odcień oraz owocowość napoju. W efekcie Ispirazione Ristretto Italiano jest zwieńczeniem wszystkiego, co da się odkryć w tradycyjnej włoskiej filiżance.