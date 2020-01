Olipra, CA o podatku cukrowym: Producenci napojów będą walczyć o ceny i własne marże

Jego zdaniem, kluczowa z punktu widzenia odpowiedzi na to pytanie jest elastyczność cenowa popytu na napoje słodzone. Jest to miara, która mówi nam o wrażliwości popytu na zmiany cen.

- Im elastyczność cenowa popytu na dane dobro jest wyższa tym silniej spada on w reakcji na wzrost ceny. Badania naukowe wskazują, że elastyczność cenowa popytu na napoje słodzone na świecie waha się w przedziale od -0,8 do -1,3. Oznacza to, że w reakcji na wzrost cen napojów słodzonych o 10% ich spożycie spada o od 8% do 13%. Co więcej, badania te wskazują, że elastyczność cenowa popytu na napoje słodzone jest najwyższa w przypadku mniej zamożnych gospodarstw domowych, podczas gdy zamożne gospodarstwa domowe, jak można z resztą oczekiwać, o wiele słabiej reagują na wzrost cen w tej kategorii. W przypadku grup wiekowych najwyższa elastyczność cenowa popytu na napoje słodzone obserwowana jest w przypadku osób starszych oraz najmłodszych, podczas gdy u osób w średnim wieku jest ona relatywnie niska - tłumaczy Jakub Olipra.

Jak podkreśla, powyższe wyniki badań niosą za sobą następujące implikacje:

- Po pierwsze, producenci napojów nie będą w stanie przerzucić opłaty cukrowej w całości na konsumentów. Uwzględniając proponowaną obecnie wysokość opłaty cukrowej skutkowałoby to spadkiem sprzedaży w tym segmencie o ok. 25% - 40%. W konsekwencji producenci będą szukali rozwiązań, które ograniczyłyby spadek sprzedaży i jednocześnie umożliwiłyby utrzymanie jej rentowności. Stąd można oczekiwać, że producenci napojów słodzonych będą próbowali opłatę przerzucić częściowo na poddostawców. Jednocześnie wielu z nich stanie przed koniecznością obniżenia własnej marży. Zgodnie z danymi firmy PONT Info rentowność sprzedaży wśród producentów napojów bezalkoholowych wynosi ok. 8%, co daje przestrzeń do takich obniżek. W długim okresie można oczekiwać także optymalizacji składu produkowanych napojów słodzonych w celu minimalizacji naliczanej opłaty cukrowej. Będzie to czynnikiem negatywnym dla wyników finansowych branży cukrowniczej w Polsce, w tym producentów buraków cukrowych - mówi ekonomista Credit Agricole BP SA.

I podkreśla, że po drugie, największe możliwości przerzucenia opłaty na konsumentów istnieją w przypadku napojów słodzonych z segmentu premium, gdzie konsumenci charakteryzują się relatywnie niską elastycznością cenową popytu.