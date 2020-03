Oshee przekaże pół miliona złotych na walkę z koronawirusem

Pomoc zostanie przekazana na sfinansowanie sprzętu i wyposażenia medycznego m. in. na zakup respiratora dla szpitala zakaźnego w Krakowie, na sfinansowanie zakupu środków higieny dla części szpitali dziecięcych oraz na produkty spożywcze marek Sonko, Kinga Pienińska oraz Oshee dla personelu szpitali jednoimiennych w Polsce.

Dla stojących w pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa, Oshee chce przekazać napoje witaminowe, a także izotoniki naturalne. Pracownicy otrzymają również wafle ryżowe i batony musli Sonko, a także butelkowaną wodę Kinga Pienińska.

Jest to kolejna inicjatywa Oshee w ramach akcji, prowadzonej od 2018 r. „Kinga Pienińska - Woda, która Pomaga”, w ramach której m. in. wspierane są szpitale dziecięce w Polsce.

- Żyj, walcz, zwyciężaj! To hasło, które przyświeca Oshee od lat. Dzisiaj stało się niezwykle aktualne. Stojący na pierwszej linii walki z epidemią lekarze, ratownicy i personel szpitali zakaźnych wykonuje tytaniczną pracę w obronie nas wszystkich. Wiemy, że będzie to walka zakończona zwycięstwem. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć naszych bohaterów tym, co mamy najlepsze, a co wierzymy będzie im przydatne w najbliższym czasie - Dariusz Gałęzewski, Prezes Zarządu Grupy Oshee.