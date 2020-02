Oshee zamierza podbijać zagraniczne rynki

- Swoją międzynarodową, ale i lokalną, pozycję handlową budujemy bazując na bardzo ścisłej współpracy z kontrahentami. Wspólnie planujemy działania marketingowe i sprzedażowe na poszczególnych rynkach, dzielimy się wiedzą i zapewniamy wsparcie, w tym w zarządzaniu stockami. Jednym z priorytetów w kontaktach międzynarodowych jest dla nas zachowanie najwyższych standardów współpracy opartych na wiarygodności, przejrzystości, przewidywalności, uczciwości i lojalności – wyjaśnia Tomasz Kuszewski, dyrektor eksportu w Oshee Polska.

Już 16 lutego 2020 r. w Dubaju rozpoczną się 25. największe i najważniejsze targi branży spożywczej - GulFood. Ponad pięć tysięcy wystawców z dwustu krajów świata przez pięć dni będzie prezentować innowacyjne artykuły w kategorii żywności i napojów. Podczas wydarzenia nie zabraknie polskich producentów. Oshee World, które na prestiżowej imprezie wystąpi już po raz szósty, pokaże nowości z szerokiego portfolio swoich trzech marek: Oshee, Kingi Pienińskiej oraz SONKO.

- Takie wydarzenie jest znakomitą okazją do przeprowadzania rozmów i nawiązywania współpracy handlowej. Targi w Dubaju traktujemy jako przestrzeń do spotkań tak z potencjalnymi, jak i z obecnymi kontrahentami. To właśnie podczas poprzednich edycji Gulfood poznaliśmy wielu naszych obecnych partnerów – mówi Tomasz Kuszewski.