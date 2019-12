Pepsi wchodzi na rynek kawy i wprowadza Pepsi Cafe

Napój cola z kofeiną trafi na rynek już w kwietniu przyszłego roku, na początek tylko do USA. Pepsi Cafe będzie dostępny w dwóch wariantach - klasycznym i waniliowym.

Nowość w portfolio grupy to odpowiedź na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy szukają napojów dostarczających energii, stwierdził cytowany w oświadczeniu firmy Todd Kaplan, wiceprezes ds. marketingu w Pepsi.Co. Potwierdzają to dane sprzedażowe - z roku na rok spada wartość rynku słodkich napojów gazowanych, dlatego producenci muszą oferować nowe produkty, by zatrzymać klientów.

