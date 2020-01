PepsiCo zapewni energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych

„Elfy same w domu” – czyli świąteczna kampania Pepsi

Coraz więcej przedsiębiorstw kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność swojego biznesu, poszukując rozwiązań przyjaznych środowisku. Strategia firmy PepsiCo „Winning with Purpose” oparta jest na filozofii zakładającej realizację celów ekonomicznych przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu działalności na środowisko. Aktualnie zapotrzebowanie operacyjne PepsiCo w dziewięciu krajach europejskich, w tym w Polsce, w 100% zaspokajane jest przez odnawialne źródła energii.

– W swojej strategii PepsiCo zobowiązuje się dbać o naturalne zasoby planety, stale poszukując nowych sposobów na ograniczenie zużycia surowców, w tym energii elektrycznej. W Polsce już od początku 2019 roku wszystkie 4 zakłady produkcyjne oraz centrala firmy w Warszawie zasilane są wyłącznie zieloną energią, pochodzącą w szczególności z wiatru – powiedział Michał Jaszczyk, prezes zarządu PepsiCo Polska. – Aktualnie jesteśmy na etapie analizowania innych korzystnych dla środowiska rozwiązań – dodał Jaszczyk.

Aby osiągnąć 100% udział energii odnawialnej w działalności na terenie USA, PepsiCo planuje wdrożyć zróżnicowany pakiet rozwiązań. Należą do niego umowy o zakup energii elektrycznej (PPA) oraz wirtualnej energii elektrycznej (VPPA), których celem jest finansowanie rozwoju nowych projektów w zakresie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Obejmują one farmy słoneczne i wiatrowe, a także certyfikaty energii odnawialnej (REC), czyli dokumenty certyfikowane przez niezależne podmioty wspierające produkcję zielonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2020 roku portfel PepsiCo obejmować będzie więcej certyfikatów REC, aby w kolejnych latach do roku 2025 stopniowo zastępować je umowami PPA oraz VPPA.

– Rozpoczynamy dekadę, która okaże się krytyczna dla przyszłości naszej planety – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – PepsiCo zamierza zapewnić 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych niezbędnej do funkcjonowania firmy na terenie USA, ponieważ poważne zagrożenia związane z postępującymi zmianami klimatu wymagają od nas wszystkich szybszego i odważniejszego działania – dodał Laguarta.