Podatek cukrowy: 500 naukowców i lekarzy za wprowadzeniem opłaty

Poniżej prezentujemy pełną treść deklaracji, której autorem jest Adam Niedzielski, prezes NFZ. Lista osób, które poparły deklarację jest dostępna na stronie Funduszu:

- Z niepokojem obserwujemy systematycznie rosnącą liczbę osób z nadwagą i otyłością. Otyły jest już co czwarty dorosły Polak. Niestety, problem ten coraz częściej również dotyczy dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia polskie dzieci tyją najszybciej w Europie.

Mija dokładnie rok od opublikowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia raportu „Cukier, otyłość – konsekwencje”. Dane płynące z raportu są alarmujące. Konsumpcja cukru w Polsce rośnie, w dodatku nieświadomie, ponieważ jest to cukier dodawany do wysoko przetworzonej żywności, którą spożywamy każdego dnia. W ciągu roku każdy z nas zjada ponad 50 kilogramów cukru!

Nadmierne spożywanie cukru jest źródłem otyłości, która znacznie zwiększa ryzyko zachorowania i powikłań związanych z cukrzycą typu 2, chorobami układu krążenia i niektórymi nowotworami. Otyłość i związane z nią konsekwencje zdrowotne mogą oznaczać dla wielu z nas skrócenie życia średnio aż o 15 lat. Niestety, prognozy nie są optymistyczne. W 2025 roku aż o blisko 1/3 wzrośnie liczba pacjentów chorych na cukrzycę i nadciśnienie. Obecnie na cukrzycę choruje niemal 3 miliony Polaków.

Dostrzegając powagę problemu otyłości w naszym społeczeństwie podejmujemy szereg działań, które mają przekonać Polaków do zmiany stylu życia. Cyklicznie, w każdą środę, spotykamy się z Państwem podczas „Środy z Profilaktyką”, w trakcie której zachęcamy do badań profilaktycznych, zmiany trybu życia i stale edukujemy, jak ograniczać ryzyko poważnych chorób oraz jakie konsekwencje niesie nadużywanie cukru.

Zmiana stylu życia, świadome kształtowanie konsumpcyjnych wyborów służących zdrowiu, zbilansowana dieta i aktywność fizyczna – to sposoby na ograniczenie fali otyłości, zwłaszcza wśród młodych Polaków. Dodatkowym impulsem do trwałej zmiany nawyków żywieniowych, podobnie jak w innych krajach, może stać się opłata prozdrowotna. Wprowadzenie regulacji prawnych obejmujących całą populację, których celem jest ograniczenie dostępności do produktów z nadmierną zawartością cukru ma przede wszystkim charakter prozdrowotny. Wpływy z tej opłaty zostaną przeznaczone w głównej mierze na leczenie, ale przede wszystkim będą oddziaływać na zachowania konsumenckie Polaków, istotnie wpływające na nasze zdrowie. Przykłady państw, które zdecydowały się na wprowadzenie opłaty w postaci tzw. podatku cukrowego, wskazują na słuszność wyboru tej drogi, która realne ograniczyła spożycie produktów wysokoprzetworzonych.