Pracodawcy o "podatku cukrowym": nie wykorzystujmy narzędzi fiskalnych do kształtowania nawyków żywieniowych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców podkreśla swój negatywny stosunek do idei zaprezentowanych w projekcie tzw. podatku cukrowego. Przedsiębiorcy są jednak otwarci i gotowi do dialogu ukierunkowanego na wypracowanie rozwiązań służących ograniczeniu skali problemu nadwagi i otyłości w Polsce. Liczymy na konstruktywną dyskusję i analogiczną gotowość po stronie projektodawcy do weryfikacji przyjętych założeń w oparciu o przedstawione przez partnerów społecznych fakty i argumenty.