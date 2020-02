Prezes Grupy Mokate: Rynek kawy ziarnistej rozwija się w dwucyfrowym tempie

Adam Mokrysz w rozmowie z portalem ocenił wprowadzenie nowych produktów do portfolio Mokate.

– Najważniejsza nowość asortymentowa pojawiła się w naszym portfolio w drugiej połowie 2019 roku. To trzy wyśmienite kawy ziarniste pod marką Mokate. Również w zeszłym roku, kierując się preferencjami naszych konsumentów, zmieniliśmy miksy kawowe na trzech istotnych poziomach – w sferze opakowania, receptury i półki sklepowej. Już po czterech miesiącach od wprowadzenia na polski rynek zwiększyliśmy udziały rynkowe. W 2020 roku również będziemy wprowadzać nowości. W naszym portfolio pojawi się na pewno propozycja dla młodszych konsumentów – wyjaśnił.

Prezes Mokate odniósł się także do zmieniających się preferencji konsumenckich co do kawy.

– Od kilku lat obserwujemy wyraźną zmianę w strukturze rynku kawowego w Polsce, gdzie motorami wzrostu dla całej kategorii są kawy ziarniste i kawy w kapsułkach. Postępuje również trend premiumizacji. Coraz więcej konsumentów wybiera kawę wyższej jakości i lepszą gatunkowo, mimo że trzeba zapłacić za nią więcej. I tak kawa mielona ustępuje miejsca ziarnistej, a rozpuszczalna tej w kapsułkach. Rynek kawy ziarnistej rozwija się w dwucyfrowym tempie i – w naszej ocenie – nadal dynamicznie będzie rósł. W wyniku tej transformacji, w portfolio Mokate pojawiły się wspomniane już kawy ziarniste. W styczniu kawy te towarzyszyły seansom kinowym filmu „PSY. W imię zasad”, którego partnerem jest nasza firma – tłumaczył.

