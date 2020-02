Prezes Herbapol-Lublin: zmieniła się rola herbaty i jej postrzeganie przez konsumentów

Zdaniem Evangelosa Evangelou konsumenci coraz częściej sięgają po produkty, które korzystnie wpływają na organizm oraz wspierają jego codzienne funkcjonowanie.

– Popularny trend zdrowego żywienia i aktywnego stylu życia cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodszego pokolenia. Naszą rolą, jako producentów, jest nie tylko odpowiadanie na te potrzeby, ale też uważne przyglądanie się światowym trendom i proponowanie polskim konsumentom rozwiązań jak najbardziej dopasowanych do ich oczekiwań – mówi prezes „Herbapolu-Lublin”.

– Z całą pewnością naturalne produkty są teraz na topie; ich popularność rośnie zresztą już od kilku lat i ten trend będzie się utrzymywał. „Herbapol-Lublin” jest obecny na rynku od ponad 70 lat. Niezmiennie inspirujemy się naturą i dobroczynnym działaniem ziół i roślin, można więc powiedzieć, że jesteśmy do tej sytuacji bardzo dobrze przygotowani, zwłaszcza że nieustannie rozwijamy nasze portfolio, również pod kątem innowacyjnych na polskim rynku produktów – dodaje.

Konsumenci stają się bardziej świadomi pozytywnych wartości płynących dla organizmu z picia herbaty. W związku z tym zwracają uwagę na skład produktów i pochodzenie surowców wykorzystanych do ich przygotowania.

– Rosnąca wiedza w tym zakresie sprawia, że konsumenci są bardziej wymagający wobec producentów: oczekują rozwiązań, które nie tylko są odpowiedzią na konkretne potrzeby, ale również mają przyjemny smak. Przykładem takich produktów są herbaty zielone z linii lifestyle marki Big-Active, które w naszej ofercie pojawiły się już w 2018 roku. Wysoka jakość zielonej herbaty, w połączeniu ze starannie dobranymi składnikami, jest ciekawą propozycją dla tych, którzy potrzebują energii, relaksu lub wsparcia pamięci i koncentracji – tłumaczy.

Herbata zyskuje na popularności także podczas spotkań na mieście. Konsumenci coraz chętniej sięgają po herbaciane napary zamiast kawy czy soków w restauracjach i barach koktajlowych.

– Można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniła się rola herbaty i jej postrzeganie przez konsumentów. Oprócz oczywistego aspektu, jakim jest smak, dostrzegamy coraz więcej korzyści, jakie może nieść ze sobą jej regularne spożywanie. Od lat obserwujemy też, że herbata dla wielu Polaków stała się nieodłącznym elementem dnia, bez względu na porę roku. Dlatego dbamy o to, by nasze produkty wpisywały się w zmieniający się tryb życia konsumentów i ich upodobania. Obserwujemy również większą chęć spożywania posiłków poza domem. Rynek HoReCa rośnie sukcesywnie rok do roku o kilka procent. Dlatego w 2017 roku poszerzyliśmy dystrybucję o kanał HoReCa oferując dedykowane temu sektorowi linie herbat: Breakfast i Premium – wyjaśnia Evangelos Evangelou.