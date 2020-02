Branża: Projekt podatku cukrowego jest antyzdrowotny, antygospodarczy i antyspołeczny

View this post on Instagram

Coca-Cola HBC Polska rusza z dystrybucją alkoholi Coca-Cola HBC Polska, lider polskiego rynku produkcji napojów bezalkoholowych, rozpoczęła 3 lutego działalność w segmencie wysokogatunkowych alkoholi. Uruchomiona dystrybucja dotyczy wyrobów produkowanych przez wytwórnie Potocki i Nemiroff, a pod koniec lutego dystrybucja obejmie także część produktów Grupy Campari.