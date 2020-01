Robert Lewandowski ma swoją markę kawy

Kawa RL9 jest dostępna w wariantach: crème, espresso, gold i wersjach opakowań (słoiki 200 g, opakowania 250 g i 1 kg). Opakowania są w czarnej i białej kolorystyce, na każdym są charakterystyczne złote motywy i nazwa RL9. Wizerunek Roberta Lewandowskiego jest obecny w materiałach promujących kawę.

Kawa kilka tygodni temu trafiła do sprzedaży w Niemczech, natomiast teraz jest wprowadzana do Polski. Od środy jest dostępna w supermarketach Kaufland, pojawiła się już w ofercie promocyjnej obowiązującej do 22 stycznia (w ramach promocji 250-gramowe opakowanie kosztuje 12,99 zł).