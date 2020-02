Rzecznik MŚP o podatku cukrowym: należy dać przedsiębiorcom więcej czasu

Resort zdrowia: WHO popiera podatek od słodkich napojów w Polsce

- Aby osiągnąć zakładany przez Pana Ministra cel, czyli wycofać z obrotu napoje z wysoką zawartością cukru i zastąpić je produktami zdrowszymi, należy dać przedsiębiorcom czas na zmianę receptur i wynegocjowanie umów handlowych na nowych warunkach - pisze Adam Abramowicz w liście do Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia.

Ustawa miała obowiązywać od 01.04.2020. - Dziękuję Panu Ministrowi Januszowi Cieszyńskiemu za chęć dialogu oraz deklarację przedłużania vacatio legis o dwa miesiące. Zmiana ta jest jednak niewystarczająca, ponieważ na dokonanie korekt technologicznych i organizacyjnych potrzeba więcej czasu. Jeżeli przedsiębiorcy tego czasu nie dostaną, to do dnia wejścia w życie ustawy nie będą w stanie obniżyć zawartości cukru w produkowanych napojach i jedynym wymiernym efektem inicjatywy Pana Ministra będzie finansowe obciążenie nałożone na firmy. I przyniesie tylko chwilowe zasilenie budżetu państwa, ponieważ spora część przedsiębiorstw sektora MŚP już teraz ma problemy ze zbilansowaniem ciągle rosnących kosztów działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nawet kilkuprocentowy spadek sprzedaży, spowodowany wymuszoną przez ustawę podwyżką cen, może doprowadzić do likwidacji wielu firm, kłopotów ich właścicieli ze spłatą zaciągniętych kredytów i zobowiązań wobec pracowników - tłumaczy Adam Abramowicz.

Jego zdaniem, przesunięcie daty wprowadzenia ustawy w życie na 01.01.2021 może tym negatywnym zjawiskom zapobiec. - Bardzo proszę o poważną analizę skutków krótkiego vacatio legis dla sektora MŚP, ponieważ projekt ustawy - mimo obowiązku przedstawienia - takiej analizy nie zawiera. I w tym zakresie - o zmianę w projekcie ustawy- dodaje.