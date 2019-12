Soki Vital Fresh w bio opakowaniach dostępne we wszystkich Biedronkach w kraju

Sokpol, producent soków, nektarów i napojów, zdecydował się wprowadzić do oferty produkt w opakowaniu pochodzenia roślinnego Tetra Pak. Kartony Tetra Pak w ponad 80% składają się z materiałów odnawialnych (pochodzenia stricte roślinnego) i są wyprodukowane z papieru (celulozy) wytworzonej z drewna z certyfikatem FSC®. Także zakrętka wykonana została z surowca pochodzenia roślinnego – trzciny cukrowej. Ich w pełni roślinne pochodzenie znacznie redukuje wydobycie paliw kopalnych i emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu. Co ważne, to opakowanie kartonowe nie ma zewnętrznej, błyszczącej powłoki – jest matowe (to tak zwane opakowanie typu „craft”).

– W Tetra Pak zabezpieczyliśmy znaczne środki na ochronę planety i wprowadzanie jak najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. W latach 2019-2021 przeznaczymy aż 80 milionów euro na technologie i produkty, które będą alternatywą dla jednorazowego plastiku – mówi Kinga Sieradzon, dyrektor generalna Tetra Pak na rynek polski, czeski, słowacki i węgierski.

– Decyzja o wprowadzeniu nowych opakowań pochodzenia roślinnego we współpracy z Tetra Pak jest przede wszystkim wynikiem tego, że kategoria rozwiązań na rzecz środowiska na polskim rynku przez cały czas się rozwija. Ich wdrażanie powinno stanowić jeden z ważniejszych elementów strategii każdej firmy w branży sokowej – podkreśla Roman Sobczyk, prezes firmy Sokpol.

Działanie to jest strategiczne także ze względu na zmieniające się przepisy, bowiem od 2021 roku wchodzi w życie tak zwana dyrektywa plastikowa. Nowe ograniczenia będą dotyczyć nie tylko plastikowych słomek i jednorazowych sztućców, ale także zakrętek. Jednym z kluczowych elementów będzie także tzw. eco-design, także w odniesieniu do projektowania i produkcji opakowań.

Badania zrealizowane przez Tetra Pak pokazują, że konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty w opakowaniach ekologicznych. Aż 87% Polaków spodziewa się coraz większej roli spraw środowiskowych, a 86% jest świadomych wzrostu istotności opakowań o niskim wpływie na środowisko. Aż 73% osób najbardziej obawia się negatywnego wpływu jednorazowych opakowań na planetę.

– To, że sok jabłkowy naszej marki własnej Vital Fresh jest sprzedawany w opakowaniach wykonanych w przeważającej większości z materiałów odnawialnych, to kolejny krok sieci Biedronka w stronę redukcji zużycia plastiku. Z kolei dla naszych klientów to ciekawa alternatywa – mówi Dagmara Łakoma, menedżer ds. Ochrony Środowiska z Jeronimo Martins Polska.