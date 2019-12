Unilever wdrożył do produkcji 6 robotów pracujących przy pakowaniu i paletyzacji herbaty

Unilever ma w Polsce cztery zakłady produkcyjne. Jeden z nich, w Katowicach, zajmuje się pakowaniem herbaty dostarczanej do fabryki w 25 kilogramowych workach. Zapakowane przez pracowników do kartonów pudełka z gotowym do sprzedaży produktem układane są na paletach przez sześć robotów współpracujących UR10. Wykorzystanie cobotów skróciło czas paletyzacji, zoptymalizowało ergonomię pracy i odciążyło pracowników od najbardziej żmudnych zadań.

– Wdrożenie robotów współpracujących w Unilever to doskonały przykład na to, jak szybko można wdrożyć automatyzację i przyspieszyć w ten sposób procesy produkcyjne, a z drugiej strony poprawić ergonomię pracy. Cieszy nas fakt, że automatycy Unilever skorzystali z Akademii Universal Robots i w ten sposób zyskali podstawową wiedzę na temat wdrażania, programowania i obsługi cobotów UR. Jednocześnie z satysfakcją obserwujemy, że wraz z poznawaniem możliwości naszych robotów, firmy identyfikują coraz więcej procesów i obszarów, które mogą być efektywnie zautomatyzowane. To pokazuje, jak elastycznym i uniwersalnym rozwiązaniem są coboty – mówi Slavoj Musilek, General Manager w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Universal Robots.

Coboty odpowiedzią na sytuację na rynku pracy

Zakład Unilever w Katowicach obejmuje dwie hale produkcyjne i zatrudnia około 400 osób.

– Od dłuższego czasu obserwujemy trudności z utrzymaniem i pozyskaniem pracowników do realizowania powtarzalnych, manualnych zadań związanych z pakowaniem i paletyzacją – często także uciążliwych z uwagi na gabaryty towarów. Potrzebowaliśmy rozwiązania automatyzującego te procesy – mówi Dariusz Ratajczak, Automation Senior Specialist w Unilever.

Wyzwaniem dla Unilever było znalezienie elastycznego robota o odpowiednim zasięgu ramion i wystarczającym udźwigu, intuicyjnego w obsłudze i programowaniu.

Automatyzacja procesu paletyzacji

Unilever w pełni zautomatyzował 2 linie produkcyjne w Katowicach – przy pracach związanych z pakowaniem herbaty pracuje sześć cobotów UR10. Przed wdrożeniem automatyzacji wszystkie zadania wykonywane były przez człowieka. Operator na stanowisku pracy spędzał około 70% czasu pakując i 30% czasu paletyzując. Całkowita automatyzacja paletyzowania przez coboty sprawiła, że operatorzy zostali odciążeni z 30% zadań. Coboty wykonują najbardziej uciążliwe prace i są przy tym wyjątkowo wydajne – umieszczają na paletach około 1100 kartonów podczas ośmiogodzinnej zmiany. W procesie paletyzacji każdy z kartonów układany jest na palecie przez robota wg z góry określonego wzoru.

