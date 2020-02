XXIII Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków 13-15 maja 2020 w Gdańsku

Głównym celem Sympozjum jest zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją na rynku krajowym oraz światowym, poddanie analizie stanu obecnego potencjału rynkowego, a także prognozowanie zjawisk mogących mieć wpływ na rozwój branży soków oraz stworzenie okazji do poszerzenia kontaktów branżowych. Sympozjum stanowi swoistą platformę do wymiany wiedzy, doświadczenia i pomysłów wśród członków branży, jest również okazją do zacieśniania współpracy.

W programie między innymi:

􀂤 interesujące prezentacje ważnych dla branży tematów dotyczących rynku surowców,

półproduktów i wyrobów gotowych

􀂤 trendy, innowacje techniczne i technologiczne oraz zmiany legislacyjne

􀂤 wymiana informacji i doświadczeń dotyczących branży sokowniczej

􀂤 dyskusje panelowe i kuluarowe

Uczestnicy sympozjum:

􀂤 ponad 200 gości z Polski i zagranicy

􀂤 przedstawiciele administracji państwowej

􀂤 przedstawiciele świata nauki i prasy

􀂤 członkowie KUPS

􀂤 przedstawiciele firm współpracujących z branżą

Gwarantujemy najlepszych wykładowców:

􀂤 krajowi i zagraniczni prelegenci

􀂤 praktycy z wiodących firm sokowniczych

􀂤 naukowcy z uznanych ośrodków akademickich i instytutów badawczych

zajmujący się rynkiem i technologią

Ciekawe atrakcje wieczorne

Organizator:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa,

tel. 48 22 606 38 63, fax. 48 22 646 44 72

email: biuro@kups.org.pl, wwww.kups.org.pl