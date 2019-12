Żywiec Zdrój: zebrano i poddano recyklingowi 60% plastiku, który wprowadzono w tym roku na rynek

Żywiec Zdrój dokładnie rok temu – w grudniu 2019 roku – podczas Szczytu Klimatycznego ONZ COP 24 w Katowicach zobowiązał się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzi na rynek, zostanie zebrana i poddana recyklingowi. Już w tej chwili, dzięki działaniom marki i jej partnerów, takich jak Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, na rzecz zwiększania efektywności systemu zbiorki butelek PET i ich recyklingu w Polsce, zebrano i przetworzono 60% plastiku PET. To znaczące osiągnięcie na drodze do realizacji zobowiązania marki.

- Dane z ostatniego badania dotyczącego segregacji odpadów przez Polaków pokazały nam, że w obszarze edukacji jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też realizujemy inicjatywy takie jak kampania edukacyjna „Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza”, w ramach której, między innymi dzięki wsparciu znanych osób, pokazujemy jak powinien wyglądać cykl życia plastikowej butelki, aby mogła stać się cennym surowcem wtórnym i zyskać nowe życie – mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Żywiec-Zdrój.

- Wierzymy, że to kompleksowe podejście łączące edukację z działaniami operacyjnymi, jak zwiększanie ilości zebranego i poddanego recyklingowi plastiku, ograniczy ilość tego surowca trafiającego do środowiska. Już teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie realizacji naszego zobowiązania. W tym roku zebraliśmy i poddaliśmy recyklingowi aż 60% plastiku, który wprowadziliśmy na rynek. Jest to krok milowy na drodze do 100%, które osiągniemy już w 2020 roku – dodaje Edyta Krysiuk-Kowalczyk.