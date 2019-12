Badanie: Kto sięga po produkty proteinowe?

Już nie tylko młodzi wyczynowcy, ale także starsze grupy wiekowe walczą o lepszą kondycję. To dlatego produkty – niegdyś specjalistyczne – przechodzą do mainstreamu. Zjawisku sprzyja panujący obecnie „kult ciała”. To powoduje wysyp produktów proteinowych, które - jak uważa większość badanych - są jednocześnie smaczne i zdrowe, co sprawia, że można je jeść bez wyrzutów sumienia.

Procenty lub gramy zawartych w produktach protein to komunikat o ich jakości – wynika z badania zatytułowanego „Białko-żercy”, przeprowadzonego przez agencję badawczą IQS. Zawartość białka sprawia, że dany produkt postrzegany jest jako lepszy (51 proc. badanych), a nawet droższy (35 proc.). Za produkty, będące najlepszym źródłem białka, uznawane są kolejno: nabiał (74 proc.), jajka (74 proc.) oraz mięso (65 proc.)

– Obserwujemy, że dla części producentów trend ten jest szansą rynkową wykorzystywaną dwojako – do poszerzenia portfolio produktów bądź też ich premiumizacji – komentuje Grzegorz Giza z IQS.

Białko-żercy są świadomi, że produkty wysokobiałkowe należy spożywać po wysiłku fizycznym. Takiego zdania jest aż 58 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 54 proc., uważa, że dzięki produktom proteinowym można mieć więcej mięśni, a 69 proc. przyznaje, że to doskonałe źródło energii.

Proteinowych trendsetterów najwięcej jest w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 l. Wiele jednak wskazuje na to, że konsumenci poniżej 18 r.ż. to także obiecujący target dla produktów bogatych w białko.

Kolejną dużą grupą docelową dla tego rodzaju produktów są ludzie aktywni fizycznie. Wbrew pozorom rynek produktów wysokobiałkowych jest demokratyczny. Kobiety, ze względu na smak oraz szczególnie silne motywacje dietetyczne są w równym stopniu odbiorcami produktów eksponujących wysoką zawartość białka w swoim składzie, co mężczyźni. Białko jest bowiem postrzegane jako sprzymierzeniec w walce z nadwagą.

Na białko/proteiny najmniej wrażliwe wydają się osoby starsze, powyżej 56 r.ż. Z drugiej strony to ta grupa może być adresatem konceptów odwołujących się do zdrowia i roślinnego pochodzenia białka w wybranych produktach.

Bariery dla produktów białkowych dotyczą zarówno braku wiedzy, percepcji produktów i ich składu, jak również wizerunku użytkownika.

¼ badanych nie wie, które produkty białkowe są lepszej jakości, a które gorszej, a 15 proc. przyznaje, że nie słyszało o tego rodzaju produktach. Prócz ceny, istotną barierą jest również ich skład - podejrzenie o sztuczność, zawartość „chemii” i konserwantów oraz opinia, że produkty proteinowe są wyłącznie dla osób regularnie chodzących na siłownię, „budujących masę mięśniową”, a więc zasadniczo są „nie dla mnie”.

„Rozwiązaniem jest – o ile to możliwe - podkreślanie naturalności produktów i brak zawartości cukru w składzie. To znacząca szansa dla kategorii nabiału, którego percepcja, jako źródła białka, jest najwyższa” – dodaje Giza.