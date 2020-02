Bonduelle: Naszymi priorytetami są ochrona gleby i różnorodności biologicznej

Polacy coraz liczniej dołączają do grona klientów, dla których wyznacznikiem na zakupach nie jest już tylko cena. Liczą się jakość i skład produktów, sposób produkcji, a także całościowa polityka firm.

– Naszymi priorytetami są: ochrona gleby i różnorodności biologicznej oraz skoncentrowanie biznesu na człowieku, dzięki dostarczaniu żywności pochodzenia roślinnego jak najlepszej jakości. Strategia B!PACT, którą będziemy realizować przez najbliższe pięć lat to naturalna konsekwencja naszych dotychczasowych działań. W długofalowej perspektywie chcemy, aby wszystkie produkty firmy pochodziły ze zrównoważonego rolnictwa, rolnictwa ekologicznego i nie zawierały pozostałości pestycydów – dodaje. Z tej swoistej gwarancji marki polscy konsumenci mogą korzystać już dziś sięgając m.in. po Złocistą Kukurydzę i Groszek Tradycyjny w puszce. Oba produkty sprzedawane są z nowymi etykietami, na których znajduje się informacja, że są to warzywa bez pozostałości pestycydów – tłumaczy Anna Telakowiec.

B!PACT to jednak dużo więcej. – W ciągu najbliższych pięciu lat chcemy, aby wszystkie opakowania Bonduelle nadawały się do przetworzenia /recyclingu lub ponownego użycia - tłumaczy Anna Telakowiec, Dyrektor Marketingu. – Planujemy także, że do roku 2025 Grupa będzie uprawiać 100% swoich areałów stosując co najmniej jedną alternatywną metodę uprawy – dodaje. Strategia zakłada również promocję sezonowych i lokalnych produktów czy ochronę bioróżnorodności oraz gleby poprzez zastosowanie m.in. techniki siewu bezpośredniego, eliminację GMO i szczegółowe badanie produktów. W planie na najbliższe pięć lat znajduje się również rozszerzenie oferty producenta o produkty organiczne.