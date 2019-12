Bracia Sadownicy: Ciągle mamy dużo do powiedzenia, bo z jabłek można zrobić prawie wszystko!

2019 r. – jaki to był czas dla firmy Bracia Sadownicy? Co było największym wyzwaniem a co sukcesem?

Rok 2019, drugi w krótkiej historii naszej młodej marki, był dla nas bardzo udany. Zarówno jeśli chodzi o samą markę, jak i firmę. Możemy śmiało powiedzieć, że odnieśliśmy sukces rynkowy. Najbardziej jestem dumny z komentarzy, które dostajemy od konsumentów z wyrazami podziwu za wyjątkowy smak naszych produktów, za szklane opakowania, za ciekawą historię. Często są to e-maile skierowane bezpośrednio do braci z podziękowaniami za dobre produkty. Takie wyrazy uznania od ludzi, którzy postanowili do nas po prostu napisać, że nasze soki im smakują, motywują nas do dalszej pracy.

Firma została zauważona przez media, a nasi bracia nagrodzeni prestiżową nagrodą „30 under 30” miesięcznika Forbes. Jest to polska edycja amerykańskiego konkursu, który docenia młodych, obiecujących biznesmenów, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat. Członkowie kapituły docenili ich za budowę klasycznego biznesu w technologicznych czasach.

Jeden z naszych braci, Adam Jędrzejewski, otrzymał jedną z głównych nagród od swojej macierzystej uczelni, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie „Przedsiębiorca Roku”. Cieszę się, że marka Bracia Sadownicy jest doceniana nie tylko przez praktyków, ale również przez teoretyków biznesu jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Rok 2019 był również dla nas intensywny pod kątem wdrożeń nowych produktów. Bracia Sadownicy jako pierwsi na rynku wprowadzili w 2018 r.– Musujące Jabłko – gazowany napój na bazie tłocznego na zimno soku jabłkowego, bez dodatku cukru. W tym roku do rodziny Musującego dodaliśmy 2 nowe smaki– z miętą ogrodową oraz z cytryną. Przełomowym produktem wprowadzonym w tym roku były jabłka w opakowaniu bez folii. Owoce zabezpiecza specjalnie zaprojektowana i opatentowana tekturowa tacka wraz z papierową owijką, dzięki czemu folia została całkowicie wyeliminowana. Wybierając ten produkt konsumenci mają okazję zadbać o ochronę środowiska poprzez redukcję użycia opakowań foliowych.

Specjalnie na sezon jesienno-zimowy Bracia przygotowali sezonową nowość - Grzane Jabłko, serię 4 produktów, w których do świeżo wytłoczonego soku dodaliśmy rozgrzewające przyprawy i owoce. Właśnie wdrożyliśmy tą linię z powodzeniem.