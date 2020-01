Ceny skupu wielu warzyw na niższym poziomie niż przed rokiem

W niektórych przypadkach obniżki dotychczas nie mają odzwierciedlenia w spadkach cen detalicznych. Z danych GUS wynika, że ceny detaliczne cebuli w listopadzie’19 wzrosły o blisko 19% r/r przy spadkach cen skupu o 41% r/r oraz obniżek w hurcie o 10% r/r.

Większy niż oczekiwano wcześniej będzie natomiast spadek krajowych zbiorów ziemniaków –13% r/r do 6,5 mln t (we wrześniu spadek szacowano na 11% r/r). Ich produkcja ukształtuje się tym samym na poziomie najniższym od 2015. Jednocześnie będzie to drugi najgorszy pod względem produkcyjnym rok w historii dostępnych danych (od 1961) o wielkości produkcji w Polsce. Znaczący spadek zbiorów uzasadnia obserwowane podwyżki cen ziemniaków (+58% r/r średnio w grudniu’19 w przypadku cen skupu, za IERiGŻ), mimo wzrostu ich zbiorów w pozostałych krajach UE.